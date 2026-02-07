Omaggio a Mario Mirabassi con un convegno e il Grifone d’onore

A due mesi dalla scomparsa, la Società del Bartoccio, insieme alla Famiglia Perugina e all'Associazione Borgobello, organizza oggi un momento di riflessione sull'opera di Mario Mirabassi (nella foto), maestro dell'arte delle marionette e dei burattini, fondatore del Tieffeu, di Figura Umbro, ideatore del Festival Internazionale delle figure animate "Figuratevi", animatore di generazioni di alunni delle scuole perugine e anche fondatore del Teatro di Figura e del Museo delle Marionette. Per ricordarlo, è in programma oggi un grande convegno che si terrà dalle 16,30 nel Teatro di Figura, da lui tenacemente voluto e costruito.

