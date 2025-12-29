Addio a Mario Mirabassi maestro del teatro di figura

È venuto a mancare a Perugia Mario Mirabassi, artista e maestro del teatro di figura, noto anche come direttore del Museo delle marionette. Figura di rilievo nella scena culturale locale e riconosciuto a livello nazionale e internazionale, Mirabassi ha contribuito alla promozione e alla valorizzazione di questa forma d’arte. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del teatro di figura e per la comunità culturale.

È morto a Perugia Mario Mirabassi, artista, maestro del teatro di figura e direttore del Museo delle marionette, figura centrale della vita culturale cittadina e punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Lo ha annunciato il Comune esprimendo "profondo cordoglio". Fondatore e anima della compagnia Tieffeu, teatro di figura umbro, Mirabassi ha costruito in oltre quarantacinque anni di attività un percorso artistico di altissimo valore. Il Museo delle marionette, interamente dedicato al teatro di figura, ospitato in spazi comunali, rappresenta una delle eredità più preziose del suo lavoro: un luogo vivo di cultura, memoria, spettacolo e formazione, arricchito da centinaia di figure create da lui e dalla figlia Ada, testimoni di una storia artistica straordinaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Mario Mirabassi, maestro del teatro di figura Leggi anche: Addio al maestro Mario Mirabassi. “Perdiamo un protagonista straordinario della scena culturale” Leggi anche: Addio a Mario Canducci. Visionario e maestro del turismo moderno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Addio a Mario Mirabassi; Addio al maestro Mario Mirabassi. “Perdiamo un protagonista straordinario della scena culturale”; Addio a Mario Mirabassi, maestro del teatro di figura; Perugia in lutto per Mario Mirabassi: addio al maestro del teatro di figura, “un protagonista straordinario della cultura italiana”. Addio al maestro Mario Mirabassi. "Perdiamo un protagonista straordinario della scena culturale" - Perugia e mondo della cultura in lutto per la scomparsa del direttore del museo delle Marionette e maestro del teatro di figura. msn.com

Addio a Mario Mirabassi - Il maestro del teatro di figura, e fondatore del Tieffeu, aveva 77 anni. rainews.it

Perugia dice addio all'artista Mario Mirabassi - La città dice addio a Mario Mirabassi, artista, maestro del teatro di figura e direttore del museo delle Marionette, figura centrale della vita culturale cittadina e punto ... msn.com

Scomparsa Mirabassi, cordoglio della presidente del consiglio regionale Bistocchi

Mario Gila verso l'addio alla Lazio ma i tifosi non ci stanno: ecco cosa sta succedendo sui social! https://www.lazionews.eu/notizie/gila-lazio-addio-tifosi-social/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Gila #MarioGila #Lazio #tifosi #social #laziali - facebook.com facebook

Joao Mario non trova spazio con Spalletti, l'addio a gennaio è possibile: Juventus pronta a tornare sul mercato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.