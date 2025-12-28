Perugia in lutto è morto Mario Mirabassi | Perdiamo un protagonista straordinario della scena culturale

Perugia piange la scomparsa di Mario Mirabassi, artista e maestro del teatro di figura, nonché direttore del Museo delle Marionette. Figura di rilievo nella scena culturale locale e riconosciuto anche a livello nazionale e internazionale, Mirabassi ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla promozione delle arti performative. La sua perdita rappresenta un vuoto per la comunità e per il panorama culturale italiano.

