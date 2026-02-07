La Juventus ha trovato l’accordo con il centrocampista turco Yildiz, che firma un contratto con uno stipendio molto alto e un bonus di Elkann. La società bianconera ha battuto la concorrenza di club come il Real Madrid e altri top team europei. Ora Yildiz è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve, e il suo contratto include anche incentivi legati alle sue prestazioni.

I 10 del nonno, l'avvocato Gianni Agnelli, sono stati tra gli altri Platini e Del Piero. Quello del nipote, John Elkann, è Yildiz. Scelta fatta e strada spianata per il nuovo contratto che legherà il turco in bianconero fino al 2030. Kenan è la nuova stella nascente, uno di quelli che unisce tutti i tifosi di ogni generazione: anche i più giovani, fra i quali Leone, figlio del numero uno di Exor e predestinato a dare ancora futuro alla tradizione di famiglia che è si ripete da oltre 100 anni. Kenan ha un anno in più di Leone come Del Piero è poco più grande d'età di John: sembrano destini incrociati nel pieno stile Juve che puntualmente ricerca conferme nella storia, per replicare il proprio modello vincente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Oltre allo stipendio top c'è il bonus di Elkann: il nuovo contratto di Yildiz con la Juve

La trattativa tra la Juventus e Yildiz sta per concludersi.

