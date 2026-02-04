Rinnovo Yildiz dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico | tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità

La trattativa tra la Juventus e Yildiz sta per concludersi. L’attaccante turco sta firmando un nuovo contratto che prevede uno stipendio faraonico e un bonus fedeltà. La firma ufficiale ancora non c’è, ma ormai manca poco. La società bianconera ha deciso di puntare forte sul suo talento e di blindarlo con un accordo che cambierà le sue prospettive di carriera. Nei prossimi giorni si aspetta l’annuncio ufficiale, mentre i tifosi già sognano grandi traguardi per il loro nuovo re.

Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo.Ultimissime Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato Atalanta, Palladino raccontato da Chiarenza: «Non credevo che si buttasse nel mondo del calcio di nuovo in questa veste. Se pensavo andasse alla Juventus.» Infortunio Rrahmani: novità importanti per Conte verso Genoa Napoli! I numeri con e senza il difensore parlano chiaro Lazio, dentro al caso Romagnoli: gli spifferi da Formello aprono questo scenario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità Approfondimenti su Yildiz Juventus Rinnovo Yildiz, quando è atteso l’annuncio: bonus fedeltà e stipendio più alto di David. La Juve gli ha fatto una promessa La Juventus sta per annunciare il rinnovo di Yildiz. Di quanto aumenta lo stipendio degli statali con il nuovo contratto collettivo e quando arriverà Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Yildiz Juventus Argomenti discussi: Yildiz convinto dalla rinascita Juve: svolta sul rinnovo, c’è un solo nodo da sciogliere; Yildiz-Juve, tutti i segreti del rinnovo: quando firma, lo stipendio, il mercato intorno a lui; Juventus, a un passo il rinnovo di Yildiz: cifre e dettagli; Tuttosport - La Juventus ha convinto Yildiz, sì al rinnovo: le cifre e cosa manca per la firma. Juventus, rinnovo Yildiz: attesa l’ufficialità, ecco quanto guadagneràIl rinnovo di Yildiz con la Juventus è pronto a entrare nella sua fase decisiva. Come sottolineato da Romeo Agresti (Il ... fantamaster.it Yildiz e non solo: fra le priorità della Juventus c'è anche il rinnovo di Wes McKennieChiuso il mercato, la Juventus è pronta ad accelerare dal punto di vista dei rinnovi di contratto di quei giocatori che a prescindere da tutto. tuttomercatoweb.com Rinnovo #Yildiz Quanto pesa a bilancio x.com C&F - Yildiz-Juventus, rinnovo a un passo: l'impatto sul bilancio tra stipendio e bonus - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.