Yildiz 100 e sto? Il rinnovo con la Juve resta bloccato | balla un milione di stipendio ma non solo Elkann pronto a intervenire

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz, 100 e sto? Il rinnovo con la Juve resta bloccato: balla un milione di stipendio, ma non solo. Elkann ha un debole per Kenan ed è pronto a intervenire. Kenan Yildiz  continua a  macinare record  e a dimostrare la sua  assoluta centralità  nella  Juventus. Il  leader tecnico,  trascinatore  e  uomo dei record  ha raggiunto a  20 anni e mezzo  le  100 presenze  con la maglia bianconera, risultando  più precoce  di qualsiasi altra  leggenda  del club, superando anche  Alessandro Del Piero  e  Paul Pogba. Nonostante questo  status sportivo indiscusso, il  futuro di Yildiz  alla  Juve  resta  a rischio  a causa dello  stallo  nelle  trattative contrattuali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

