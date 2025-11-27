Yildiz, 100 e sto? Il rinnovo con la Juve resta bloccato: balla un milione di stipendio, ma non solo. Elkann ha un debole per Kenan ed è pronto a intervenire. Kenan Yildiz continua a macinare record e a dimostrare la sua assoluta centralità nella Juventus. Il leader tecnico, trascinatore e uomo dei record ha raggiunto a 20 anni e mezzo le 100 presenze con la maglia bianconera, risultando più precoce di qualsiasi altra leggenda del club, superando anche Alessandro Del Piero e Paul Pogba. Nonostante questo status sportivo indiscusso, il futuro di Yildiz alla Juve resta a rischio a causa dello stallo nelle trattative contrattuali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz, 100 e sto? Il rinnovo con la Juve resta bloccato: balla un milione di stipendio, ma non solo. Elkann pronto a intervenire