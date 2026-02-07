Olimpiadi Snowboard | delusione per Matteoli è solo quinto

La giornata di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina si è conclusa con una delusione per lo snowboard italiano. Matteoli, il giovane talento che aveva mostrato ottime cose in qualificazione, si è piazzato solo quinto, sprofondando rispetto alle aspettative. Il sogno di una medaglia si spegne in fretta, lasciando spazio alla delusione di tutta la squadra.

Giornata amara per lo Snowboard italiano alle Olimpiadi di Milano Cortina. Tante le aspettative per il giovanissimo Matteoli che in qualifica aveva superato il punteggio di 90 piazzandosi in seconda posizione. La finale olimpica di snowboard freestyle è stata un concentrato di tensione, spettacolo ed emozioni fortissime. Sfortunato l'italiano Matteoli, capace di risalire la classifica e inserirsi nella lotta per le medaglie al termine di una gara ricca di colpi di scena. Il giovane italiano classe 2005 si era presentato all'atto conclusivo con grandi aspettative, dopo aver conquistato l'accesso alla finale con il secondo miglior punteggio complessivo.

