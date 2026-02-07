Olimpiadi Snowboard | delusione per Matteoli

La giornata di oggi si è conclusa con una delusione per lo snowboard italiano alle Olimpiadi di Milano Cortina. Matteoli, il giovane talento che aveva sorpreso in qualifica superando i 90 punti e piazzandosi secondo, non è riuscito a replicare la buona performance durante la fase decisiva. La sua gara si è conclusa presto, lasciando l’Italia senza medaglie e con molte domande sul futuro dello sport.

Giornata amara per lo Snowboard italiano alle Olimpiadi di Milano Cortina. Tante le aspettative per il giovanissimo Matteoli che in qualifica aveva superato il punteggio di 90 piazzandosi in seconda posizione. La finale olimpica di snowboard freestyle è stata un concentrato di tensione, spettacolo ed emozioni fortissime. Sfortunato l’italiano Matteoli, capace di risalire la classifica e inserirsi nella lotta per le medaglie al termine di una gara ricca di colpi di scena. Il giovane italiano classe 2005 si era presentato all’atto conclusivo con grandi aspettative, dopo aver conquistato l’accesso alla finale con il secondo miglior punteggio complessivo.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina i qualificazioni maschili del Big Air nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina 2026 sono partite con entusiasmo.

