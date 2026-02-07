LIVE Snowboard Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA | quinto posto con un po’ di rammarico per Matteoli

Questa sera a Livigno si sono svolti gli eventi di snowboard Big Air alle Olimpiadi 2026. Matteoli ha concluso in quinta posizione, un risultato che lascia un po’ di amarezza tra gli appassionati. La vittoria è andata alla giapponese Kira Kimura, che ha conquistato il nuovo titolo olimpico con un salto da 179. La gara è stata intensa e i salti spettacolari, ma alla fine il podio è rimasto lontano per l’italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Doppietta giapponese a Livigno! Il nuovo campione olimpico di Big Air è Kira Kimura con 179.50 punti! Dietro di lui Kimatab con 171.50 e Su con 168.50. 20.43 Kimata prova un back side 2160! Il giapponese prova il trick difficilissimo per agguantere l’oro, la chiusura del salto però è molto sporca. Kimata rimane al secondo posto con 171 punti! 20.41 Su chiude il back side 1980! Sbavatura in atterraggio, ma buon punteggio per il cinese! 80.25 che gli vale la terza posizione provvisoria! Matteoli scala al quinto posto. 20.38 Che errore di Menzies! Il trick era praticamente chiuso, ma un leggero over-rotation gli costa una caduta in atterraggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboard, Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA: quinto posto con un po’ di rammarico per Matteoli Approfondimenti su Olimpiadi 2026 LIVE Snowboard, Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Matteoli sul podio provvisorio! La finale di Big Air alle Olimpiadi di Milano-Cortina si scalda. LIVE Snowboard, Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Matteoli alla caccia di una medaglia! Questa sera si accendono i riflettori sulla gara di Snowboard Big Air alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Ian Matteoli secondo nelle qualificazioni di Big Air: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Matteoli da sogno nelle qualificazioni; LIVE Snowboard, Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Ian Matteoli sfida i fuoriclasse giapponesi; Ian Matteoli fa già sognare! Secondo posto nelle qualificazioni di Big Air. LIVE Snowboard, Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA: quinto posto con un po’ di rammarico per MatteoliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 Ogiwara prova un salto pazzesco! Ormai fuori dalla corsa al podio il giapponese prova a strafare con un ... oasport.it LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Matteoli da sogno nelle qualificazioniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.26 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale delle qualificazioni del big air ai Giochi Olimpici di Milano Cortina ... oasport.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Livigno Snow Park Ore 19.30 Snowboard - Big Air Uomini Ian Matteoli FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 facebook Sci freestyle, Miro Tabanelli si ferma in qualifica nello slopestyle: all-in sul Big Air alle Olimpiadi con la sorella - x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.