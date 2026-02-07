Milano Cortina Rebecca Passler ricorre al Tas contro la sua sospensione per doping

La sportiva italiana Rebecca Passler ha deciso di portare il caso al Tribunale Arbitrale dello Sport. Dopo essere stata sospesa per doping e esclusa dalla squadra italiana di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, la Passler ha scelto di fare ricorso al Tas. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sull’atleta e sulla sua situazione legale.

AGI - La positività al doping di Rebecca Passler, azzurra del biathlon, esclusa dall’ Italia Team per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, finisce al Tribunale Arbitrale dello Sport ( Tas ). Il ricorso al Tas . La 24enne atleta altoatesina originaria di Anterselva, sito dove si svolgeranno le gare di biathlon dei XXV Giochi, ha deciso di ricorrere alla Divisione Ad hoc del Tas in sede olimpica, ovvero a Milano. L'udienza è in programma per martedì prossimo, il 10 febbraio. La vinceda . La sospensione è scattata per la positività al letrozolo riscontrata a seguito di un controllo a sorpresa effettuato fuori competizione il 26 gennaio e disposto da Nado Italia proprio ad Anterselva. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Milano Cortina, Rebecca Passler ricorre al Tas contro la sua sospensione per doping Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina: l’azzurra Rebecca Passler positiva al doping La spedizione italiana alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 subisce un colpo duro. La biatleta Rebecca Passler positiva al doping: è il primo caso a Milano-Cortina La biatleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva al doping. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano Cortina, l’azzurra Passler primo caso di doping: esclusa dai Giochi; Doping, l'azzurra Rebecca Passler positiva al Letrozolo, esclusa da Milano-Cortina; Doping, positiva l'azzurra Rebecca Passler del biathlon. Primo caso a Milano Cortina; Passler primo caso di doping a Milano Cortina: chi è l’azzurra del biathlon nipote d’arte. Milano-Cortina 2026, primo caso di doping: stop all’azzurra Rebecca PasslerRebecca Passler sospesa per positività al letrozolo: primo caso di doping legato al percorso olimpico di Milano Cortina 2026. blogsicilia.it Milano Cortina, l’azzurra Passler primo caso di doping: esclusa dai GiochiPrimo caso di doping a Milano Cortina. È l’azzurra del biathlon Rebecca Passler che è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore ... ilsole24ore.com Francesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico facebook Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com

