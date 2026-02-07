Milano Cortina Rebecca Passler ricorre al Tas contro la sua sospensione per doping

La sportiva italiana Rebecca Passler ha deciso di portare il caso al Tribunale Arbitrale dello Sport. Dopo essere stata sospesa per doping e esclusa dalla squadra italiana di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, la Passler ha scelto di fare ricorso al Tas. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sull’atleta e sulla sua situazione legale.

AGI - La positività al  doping  di  Rebecca Passler, azzurra del  biathlon, esclusa dall’ Italia Team  per i  Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, finisce al  Tribunale Arbitrale dello Sport  ( Tas ). Il ricorso al Tas . La 24enne atleta altoatesina originaria di  Anterselva, sito dove si svolgeranno le gare di biathlon dei XXV Giochi, ha deciso di ricorrere alla Divisione Ad hoc del Tas in sede olimpica, ovvero a  Milano. L'udienza è in programma per martedì prossimo, il 10 febbraio. La vinceda . La  sospensione  è scattata per la positività al  letrozolo  riscontrata a seguito di un  controllo a sorpresa  effettuato fuori competizione il 26 gennaio e disposto da  Nado Italia  proprio ad Anterselva. 🔗 Leggi su Agi.it

