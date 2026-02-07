L’Italia conquista le prime medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Giovanni Franzoni si prende l’argento nella discesa libera maschile, mentre Dominik Paris sale sul podio con il bronzo. La gara, che si è svolta alle 11:30, ha dato subito segnali positivi alla squadra azzurra, ancora all’inizio di questa edizione olimpica.

Prime gare con medaglie, primi podi per l’Italia Team alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. C’era attesa per la gara di discesa libera maschile – gara regina dello sci alpino cominciata alle 11:30 – e gli azzurri non hanno tradito le aspettative: argento per un ottimo Giovanni Franzoni, bronzo per Dominik Paris. I due italiani si sono dovuti inchinare soltanto a un super Franjo Von Allmen, che con il pettorale numero 8 è balzato in testa alla classifica, davanti anche al favorito Marco Odermatt e ci è rimasto per tutta la gara. 1:51:61 per lo svizzero, un tempone. Franzoni ha chiuso a 20 centesimi dall’avversario elvetico, mentre Paris a 50. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Franzoni d’argento, Paris di bronzo: l’Italia vince le prime medaglie olimpiche nella discesa maschile

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia conquista due medaglie nella discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026.

L’Italia inizia le Olimpiadi con due medaglie nella discesa libera maschile a Bormio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi, terzo tempo per Giovanni Franzoni nella seconda prova della discesa di Bormio; Olimpiadi, Paris e Franzoni a voi: nella gara regina per scrivere la storia; Ci siamo, Franzoni, Paris, Casse e Schieder per un sogno immenso: alle 11.30 la discesa olimpica sulla Stelvio; Sci, la discesa libera di Crans-Montana: vince Von Allmen, Paris secondo. Quinto Alliod, quattro italiani nella top 10.

Franzoni argento, Paris bronzo. Oro Von Allmen. Il programma di Milano CortinaLe Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con la prima giornata di gare che assegneranno medaglie ... ilmattino.it

DUE MEDAGLIE PER INIZIARE! Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa di Bormio, Von Allmen imprendibileL'Italia apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con due meravigliose medaglie nella discesa libera maschile. Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono ... oasport.it

Nella storia della Discesa maschile allo Giochi, l’Italia ha vinto solo 3 medaglie: 1 oro, Zeno Colò a Oslo52; 1 bronzo, Herbert Plank a Innsbruck76; e 1 argento, Innerhofer a Sochi2014 A 2/3 di gara abbiamo Franzoni possibile argento e Paris possibile terzo # x.com

MANERBA DEL GARDA - Giovanni Franzoni, classe 2001 e atleta delle Fiamme Gialle, si distingue in Coppa del Mondo nelle discipline veloci con una vittoria e un podio a Wengen, dopo il terzo posto in Val Gardena; ha vinto tre ori, un argento, un bronzo in facebook