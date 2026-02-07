Olimpiadi | nella discesa di Bormio vince Von Allmen ma la pista Stelvio è azzurra

La discesa di Bormio si conclude con la vittoria di Von Allmen. L’azzurro si prende il primo oro olimpico, ma i nostri atleti non vanno molto lontano: sul secondo e terzo gradino del podio salgono altri italiani. La gara ha dato il primo assaggio di come saranno queste Olimpiadi, con la pista Stelvio colorata di azzurro.

A conquistare l'argento è stato Giovanni Franzoni, secondo alle spalle dell'elvetico Franjo von Allmen che si è aggiudicato la vittoria fermando il cronometro a 1'51"61. Per l'azzurro due decimi di distacco. A salire sul terzo gradino del podio, invece, è stato Dominik Paris, terzo a 50 centesimi dal vincitore e davanti di due decimi al grande favorito della vigilia, l'altro elvetico Marco Odermatt. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

L'Italia inizia le Olimpiadi con due medaglie nella discesa libera maschile a Bormio.

L'Italia torna a brillare sulle piste di Bormio, dove nella discesa libera maschile i nostri atleti conquistano due medaglie.

