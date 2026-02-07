Olimpiadi Milano | Giovane danzatrice sarda brilla all’inaugurazione un successo per Porto Torres

Durante l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano, una giovane danzatrice sarda ha catturato l’attenzione di tutti. Maria Biosa, originaria di Porto Torres, ha portato la sua danza sul palco, regalando un momento di emozione tra le performance ufficiali. La sua esibizione ha lasciato il segno, dimostrando il talento di una giovane artista che porta avanti con passione la tradizione sarda.

La danza di Maria Biosa, giovane insegnante originaria di Porto Torres, ha illuminato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano, portando un frammento di Sardegna sotto i riflettori globali. L’evento, svoltosi ieri sera allo stadio San Siro, ha visto la partecipazione della danzatrice turritana al cast, sotto la direzione artistica di Marco Balich e Simone Ferrara, e con coreografie a firma di Adriano Bolognino. Una vetrina internazionale che celebra il talento e la dedizione di una giovane donna, e che proietta un’immagine positiva dell’intera comunità di Porto Torres. La notizia, diffusa dal Comune di Porto Torres, ha suscitato un’ondata di orgoglio in città, con il sindaco Massimo Mulas e l’intera amministrazione comunale che si sono congratulati con Maria Biosa per questo straordinario risultato.🔗 Leggi su Ameve.eu

