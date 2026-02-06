Olimpiadi Milano Cortina 2026 stasera l' inaugurazione

Questa sera alle 20, Milano e Cortina si preparano a dare il via alle Olimpiadi invernali. Dopo mesi di attesa, si accendono le luci e si apre ufficialmente la manifestazione, con l’inaugurazione prevista in una serata che promette spettacolo e emozioni.

L'attesa sta per terminare e stasera, venerdì 6 febbraio, alle 20 si alzerà il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. In linea con le competizioni, anche la cerimonia inaugurale sarà diffusa e permetterà agli atleti di tutte le nazionali già arrivati nei rispettivi luoghi di gara di.

