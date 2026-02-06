Olimpiadi invernali | oggi l’inaugurazione Milano-Cortina

Oggi si tiene l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina. Le cerimonie iniziano questa mattina con la partecipazione di atleti, autorità e ospiti provenienti da tutto il mondo. La piazza centrale di Cortina si riempie di bandiere e tifosi pronti a vivere questa grande festa dello sport. La cerimonia promette uno spettacolo ricco di musica, luci e emozioni, mentre le competizioni prenderanno il via nelle prossime ore.

Sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare aperte le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Cerimonia inaugurale nello stadio San Siro. Per la prima volta saranno accesi due bracieri: uno, appunto, a Milano e uno a Cortina d'Ampezzo dove le Olimpiadi invernali tornano dopo settanta anni. La precedente edizione italiana risale al 2006, Torino. Le gare sono già iniziate, con le fasi preliminari del curling e con il pattinaggio. L'Italia ha ottime speranze di medaglie in queste due discipline oltre che nello sci ed in altre discipline ancora.

