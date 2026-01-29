Ghali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | la pace svuotata gli vieterebbe di denunciare un genocidio

La partecipazione di Ghali alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha acceso una serie di polemiche. Il cantante è stato invitato alla cerimonia di apertura, ma alcuni criticano le sue posizioni politiche. Ghali ha parlato di una pace “svuotata” di senso, che lo lascerebbe senza la possibilità di denunciare un eventuale genocidio. La sua presenza diventa così un punto di discussione tra chi lo sostiene e chi invece lo accusa di usare la musica per scopi politici.

La partecipazione di Ghali alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è stata anticipata dalle polemiche sulle sue posizioni politiche: la rincorsa a una pace "svuotata" di senso e il regolamento di conti nei suoi confronti. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull'armonia e la modernità. Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, ma non esprimerà il proprio pensiero durante l'evento.

