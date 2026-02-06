Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Ghali denuncia | Non potrò cantare l' inno d' Italia e nella poesia sulla pace niente lingua araba

Ghali si scaglia contro l’organizzazione delle Olimpiadi di Milano e Cortina, denunciando di non poter cantare l’inno d’Italia e di aver visto tagliata la lingua araba dalla poesia sulla pace. La sua presenza alla cerimonia di apertura ha già acceso discussioni tra i politici, alcuni contrari e altri favorevoli. Le polemiche non si placano, anche se le Olimpiadi sono ormai alle porte.

Le polemiche erano nate già quando era stato annunciato che il cantante avrebbe presenziato alla cerimonia di apertura, coi vari partiti politici che avevano espresso le loro posizioni Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 iniziano oggi ma hanno già innescato varie polemiche. Il rapper Ghali po.

Durante la cerimonia di apertura, Ghali ha deciso di non cantare l’inno nazionale.

Ghali si è sfogato sui social, annunciando che non potrà cantare l’inno nazionale e che non utilizzerà l’arabo nelle sue poesie.

Argomenti discussi: Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi Milano Cortina 2026 al via, oggi la cerimonia di apertura a San Siro. LIVE; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica.

