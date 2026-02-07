Olimpiadi Milano-Cortina | la festa e le gaffe

Le Olimpiadi Invernali 2026 sono partite con una cerimonia di apertura che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. La festa è iniziata, ma non sono mancati alcuni siparietti e gaffe che hanno fatto discutere sui social e tra gli spettatori. La manifestazione si conferma un grande evento, anche se qualche errore ha attirato l’attenzione più delle aspettative.

Le Olimpiadi Invernali 2026 sono ufficialmente iniziate e lo hanno fatto con una Cerimonia d'Apertura di portata globale. Milano Cortina ha acceso il braciere olimpico sotto gli occhi del mondo, tra scenografie spettacolari, ospiti illustri e tribune gremite di personaggi noti. Un evento attesissimo, seguito da milioni di telespettatori, che avrebbe dovuto celebrare lo sport e l'eccellenza italiana. E invece, accanto alle emozioni, a far discutere è stata anche la telecronaca Rai. Da tempo il tema dei commentatori per la Cerimonia d'Apertura era al centro del dibattito. In molti auspicavano il ritorno di Franco Bragagna, decano del giornalismo sportivo e voce storica delle Olimpiadi.

