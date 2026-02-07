Apertura Olimpiadi Milano-Cortina gaffe della Rai | Ma non è lei

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si è subito accesa di polemiche. Durante la diretta su Rai 1, la rete ha commesso una gaffe e ha chiamato una delle protagoniste “lei” invece per nome. La scena ha fatto infuriare molti spettatori, che hanno preso di mira l’errore sui social. La serata è iniziata con un siparietto imbarazzante, mentre il pubblico seguiva l’evento in diretta.

La serata che apre ufficialmente i Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è partita sotto i riflettori, con milioni di telespettatori sintonizzati su Rai 1 per seguire in diretta una cerimonia attesissima. L'atmosfera allo stadio, trasformato per l'occasione in un grande teatro a cielo aperto, prometteva uno spettacolo solenne e carico di simboli, ma i primi minuti di racconto televisivo hanno subito attirato l'attenzione per motivi inattesi. A rompere il ghiaccio è stato Paolo Petrecca, chiamato a guidare la cronaca dell'evento. Il saluto iniziale, però, ha generato un attimo di smarrimento: "Buonasera dallo Stadio Olimpico" ha detto in diretta, salvo correggersi immediatamente pochi istanti dopo.

