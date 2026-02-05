Olimpiadi Milano-Cortina 2026 prezzi folli per le case | c'è chi chiede 80mila per cinque notti a Cortina

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi, i prezzi delle case a Cortina raggiungono livelli incredibili. Alcuni proprietari chiedono fino a 80mila euro per cinque notti, sperando di attirare chi cerca un last minute di lusso. Nel frattempo, gli alberghi sono quasi pieni, con occupazione al 90 per cento, e i prezzi per le camere arrivano fino a 6-7 mila euro a notte. La corsa agli affari si fa sempre più intensa, con poche possibilità di trovare offerte accessibili.

A Cortina gli alberghi sono pieni al 90 per cento e si può pagare fino a 6-7mila euro a notte, ma i prezzi più alti sono nel mercato privato: c'è chi chiede fino a 80mila euro per cinque notti forse sperando nell'effetto last minute di chi sarebbe disposto a tutto pur di andare nella città dolomitica.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

