Olimpiadi Milano-Cortina 2026 prezzi folli per le case | c'è chi chiede 80mila per cinque notti a Cortina

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi, i prezzi delle case a Cortina raggiungono livelli incredibili. Alcuni proprietari chiedono fino a 80mila euro per cinque notti, sperando di attirare chi cerca un last minute di lusso. Nel frattempo, gli alberghi sono quasi pieni, con occupazione al 90 per cento, e i prezzi per le camere arrivano fino a 6-7 mila euro a notte. La corsa agli affari si fa sempre più intensa, con poche possibilità di trovare offerte accessibili.

A Cortina gli alberghi sono pieni al 90 per cento e si può pagare fino a 6-7mila euro a notte, ma i prezzi più alti sono nel mercato privato: c'è chi chiede fino a 80mila euro per cinque notti forse sperando nell'effetto last minute di chi sarebbe disposto a tutto pur di andare nella città dolomitica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le tute dei tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono diventate oggetto di interesse online, con alcune offerte che raggiungono prezzi elevati.

La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato i convocati per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con un totale di 109 atleti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, porte aperte alla biathlon Arena

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Gli eventi in città dei partner Milano Cortina 2026; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina.

Olimpiadi invernali 2026: il calendario delle gare degli italiani più attesi a Milano CortinaIl programma delle olimpiadi diviso per atleta: quando sono le discese di Franzoni e Paris, quando scendono in pista le coppie del pattinaggio di figura ... vanityfair.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 oggi in TV, programma e orari degli italiani in gara: esordio di Constantini e MosanerIn questo giovedì 5 febbraio ci sono già diversi eventi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel curling e nell’hockey su ghiaccio tocca all’Italia. Diretta TV in chiaro sulla Rai, diretta integrale ... fanpage.it

Iniziano non nel migliore dei modi le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Durante le prime gare di Curling. Mentre si svolgevano le prime partite, la luce del palazzetto ha iniziato prima ad avere un leggero tremolizio per poi spegnersi. Tra l'incredulità degli spett facebook

#Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza x.com