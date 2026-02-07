Olimpiadi Milano-Cortina | Italia argento e bronzo nella discesa libera maschile con Franzoni e Paris

Da firenzepost.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli atleti italiani iniziano con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nella discesa libera maschile, Franzoni e Paris conquistano rispettivamente l’argento e il bronzo, regalando subito due medaglie all’Italia. La gara si è svolta a Bormio, e i due azzurri hanno dimostrato di essere tra i migliori del mondo in questa specialità. La vittoria è sfuggita di poco, ma il risultato fa ben sperare per il proseguo delle competizioni.

CORTINA D’AMPEZZO – Inizio da sogno per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l’Italia subito due medaglie da Bormio nella discesa libera. Giovanni Franzoni chiude al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen, festeggiando la sua prima esperienza ai Giochi con un argento incredibile. Dietro di lui Dominik Paris, bronzo in 1’52”11, a mezzo secondo dall’oro. “Pensare a inizio stagione di vincere Kitz e portare una medaglia in discesa, cose che non avrei mai immaginato.”, ha commentato Giovanni Franzoni. Mentre queste le prime parole di Domink Paris: “E’ perfetto. Ci ho provato così tante volte, ero anche in gran forma a volte, forse quest’anno non ero sempre davanti ma stavo crescendo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

olimpiadi milano cortina italia argento e bronzo nella discesa libera maschile con franzoni e paris

© Firenzepost.it - Olimpiadi Milano-Cortina: Italia argento e bronzo nella discesa libera maschile con Franzoni e Paris

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Milano Cortina, Doppio podio per l’Italia: Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa libera

Questa mattina a Milano Cortina l’Italia ha conquistato due medaglie nella discesa libera maschile.

Olimpiadi, inizio da sogno per l’Italia: argento e bronzo nella discesa libera con Franzoni e Paris

L’Italia parte forte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Video Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video); Ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 passando da FederCUSI.

olimpiadi milano cortina italiaFranzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it

Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.