Olimpiadi Milano-Cortina | Italia argento e bronzo nella discesa libera maschile con Franzoni e Paris

Gli atleti italiani iniziano con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nella discesa libera maschile, Franzoni e Paris conquistano rispettivamente l’argento e il bronzo, regalando subito due medaglie all’Italia. La gara si è svolta a Bormio, e i due azzurri hanno dimostrato di essere tra i migliori del mondo in questa specialità. La vittoria è sfuggita di poco, ma il risultato fa ben sperare per il proseguo delle competizioni.

CORTINA D’AMPEZZO – Inizio da sogno per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l’Italia subito due medaglie da Bormio nella discesa libera. Giovanni Franzoni chiude al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen, festeggiando la sua prima esperienza ai Giochi con un argento incredibile. Dietro di lui Dominik Paris, bronzo in 1’52”11, a mezzo secondo dall’oro. “Pensare a inizio stagione di vincere Kitz e portare una medaglia in discesa, cose che non avrei mai immaginato.”, ha commentato Giovanni Franzoni. Mentre queste le prime parole di Domink Paris: “E’ perfetto. Ci ho provato così tante volte, ero anche in gran forma a volte, forse quest’anno non ero sempre davanti ma stavo crescendo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

