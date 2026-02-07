Olimpiadi inizio da sogno per l’Italia | argento e bronzo nella discesa libera con Franzoni e Paris
L’Italia parte forte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo la cerimonia di apertura, gli azzurri conquistano subito due medaglie nella discesa libera a Bormio. Franzoni si aggiudica l’argento, Paris il bronzo, regalando un avvio da sogno alla spedizione italiana.
Inizio da favola per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. All’indomani della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali, per l’Italia arrivano subito due medaglie dalla discesa libera sullo “Stelvio” di Bormio, la gara regina delle Olimpiadi invernali. Giovanni Franzoni ha chiuso al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen (oro in 1’51”61), festeggiando la sua prima esperienza ai Giochi con una medaglia d’argento. Dietro di lui si piazza Dominik Paris, anche lui italiano, bronzo in 1’52”11. Foto copertina: EPAGuillaume Horcajuela Giovanni Franzoni durante la discesa libera a Bormio Articolo in aggiornamento.🔗 Leggi su Open.online
