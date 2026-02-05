milano cortina 2026 il calendario dei giochi olimpici e dove vedere le gare in tv e in streaming

Oggi viene pubblicato il calendario completo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutti gli eventi, giorno per giorno, sono disponibili in tv e streaming, così gli appassionati possono seguire facilmente le gare senza perdere nulla.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno ufficialmente preso il via, due giorni prima dell'attesa Cerimonia d’Apertura in programma dalle 20 in punto di venerdì 6 febbraio. Il calcio d'inizio si è tenuto nella mattinata di mercoledì 4 febbraio con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio, seguita nel tardo pomeriggio dal torneo di doppio misto di curling sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e dalle prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino. Nel corso delle prossime settimane, fino a domenica 22 febbraio, saranno assegnati 116 titoli: 54 nelle competizioni maschili, 50 in quelle femminili e 12 nelle prove miste, con una partecipazione complessiva di 2900 atleti da 94 Paesi del mondo, 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

MILANO-CORTINA 2026 – Il nuovo live-dome in Fiera Milano che ospiterà le gare di Speed Skating

