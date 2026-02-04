Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | dove vedere la cerimonia di apertura in tv e streaming

Da venerdì 6 febbraio a domenica 22 febbraio 2026, Milano e Cortina si preparano ad accogliere le Olimpiadi Invernali. La cerimonia di apertura si terrà a Milano e sarà trasmessa in diretta tv e streaming, permettendo a milioni di italiani di seguire da vicino l’inizio di questa grande festa dello sport. L’attesa è ormai finita: l’Italia torna protagonista nel mondo dello sci, del ghiaccio e delle discipline sulla neve.

L’attesa è finita: da venerdì 6 a domenica 22 febbraio 2026 l’Italia torna protagonista dello sport mondiale ospitando i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Le prime gare scatteranno già da mercoledì 4 febbraio, mentre le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7. Iscriviti alla Newsletter Funweek MILANO, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere, clicca qui>> Ma come da tradizione, il momento più atteso sarà l’inizio ufficiale dei Giochi, con una cerimonia di apertura senza precedenti, pensata come un grande spettacolo diffuso. Quando si svolge la cerimonia di apertura.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 partono con le prime gare, anche se le medaglie arriveranno solo da sabato 7.

Venerdì 6 febbraio alle 20, si accendono le luci sulla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Staffetta olimpica, il passaggio della Torcia a via della Conciliazione

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; La guida completa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi sono i portabandiera, quali sono le discipline e dove vedere le gare in tv. Tutto quello che c'è da sapere.

Milano Cortina 2026, guida ragionata agli eventi: per non perdere nulla delle OlimpiadiOvviamente le cerimonie, ma anche lo sci alpino e il pattinaggio. Nel curling siamo campioni, il salto con gli sci è spettacolare e il biathlon è in grande ascesa. Tutto dal 6 al 22 febbraio, anzi qua ... vanityfair.it

Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-CortinaDal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano e Cortina saranno il cuore pulsante dei Giochi Olimpici invernali, che però si terranno anche in altre località. A Cortina ... fanpage.it

#Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza - facebook.com facebook

#Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza x.com