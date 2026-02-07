Olimpiadi Milano Cortina 2026 | programma di domani 8 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si assegneranno otto medaglie. Sono in programma gare di sci alpino, sci di fondo, speed skating, biathlon, snowboard, slittino e pattinaggio. La giornata promette emozioni e sfide tra gli atleti, con appuntamenti che si svolgeranno in diverse location e orari.

Domani, domenica 8 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli della discesa libera femminile di sci alpino, dello skiathlon maschile di sci di fondo, dei 5000 metri maschili di speed skating, del PGS, maschile e femminile, di snowboard, della staffetta mista di biathlon, del singolo maschile dello slittino e del team event di pattinaggio. Proseguiranno, inoltre, il round robin del doppio misto di curling, la fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio femminile, gli allenamenti dal trampolino piccolo del salto con gli sci, sia per gli uomini che per le donne, le prove cronometrate del singolo femminile e del doppio, maschile e femminile, di slittino, mentre per lo snowboard si terranno le qualificazioni del big air femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani si accendono le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

