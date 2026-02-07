Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari 7 febbraio streaming calendario italiani in gara

Questa mattina le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo con la quarta giornata di eventi. Dopo le emozioni della cerimonia di apertura di ieri sera, oggi si assegnano le prime medaglie di questa edizione. Gli italiani sono pronti a scendere in pista e in pista, mentre gli sport di neve e ghiaccio attirano l’attenzione di migliaia di spettatori. La giornata promette spettacolo e tante sorprese, con orari, streaming e dettagli sui concorrenti in gara.

Oggi sabato 7 febbraio va in scena la quarta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo tre giornate preliminari e la Cerimonia d'Apertura che ha regalato grandi emozioni nella serata di ieri, si assegneranno le prime medaglie di questa edizione dei Giochi e si preannuncia grande spettacolo nelle località che saranno al centro dell'attenzione in avvio di questo appassionante weekend sulla neve e sul ghiaccio italiano. Il primo titolo sarà messo in palio nella discesa libera maschile, in programma a Bormio alle ore 11.30: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse riusciranno a regalare una soddisfazione a tutti gli appassionati?

