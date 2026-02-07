Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | nella prova di discesa femminile dominano gli Usa e la nebbia

Nella prova di discesa femminile sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina, gli Stati Uniti si impongono con due atlete ai vertici della classifica. La giornata si è conclusa senza tempi ufficiali, perché anche oggi la nebbia ha impedito di portare a termine il terzo allenamento ufficiale. La scarsa visibilità continua a condizionare le prove, e gli organizzatori sono costretti a rimandare o annullare le sessioni previste.

Dopo una prova cancellata giovedì e quella di ieri fortemente condizionata dalla nebbia, anche oggi la scarsa visibilità ha impedito di completare il terzo allenamento ufficiale della discesa libera femminile sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina.Prova interrottaA scendere, infatti, prima.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

La prima prova di discesa femminile a Cortina 2026 si è svolta con molte difficoltà.

La prima prova di discesa femminile a Cortina 2026 si è fermata più volte per la nebbia, ma Federica Brignone ha mostrato di essere in forma.

Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it

Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta: Franzoni e Paris argento e bronzo, ora Constantini e MosanerOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani il 7 febbraio: grandi ambizioni ... fanpage.it

Partenza con il botto per l’Italia alle #Olimpiadi di Milano-Cortina 2026! Ecco le prime medaglie azzurre Medaglia d’argento per Giovanni #Franzoni e di bronzo per Dominik #Paris nella discesa libera sullo Stelvio vinta dall’elvetico Franjo #VonAllm facebook

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com