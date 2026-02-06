Sci alpino – Prima prova di discesa femminile a Cortina 2026 | Brignone convince lunga interruzione per nebbia

La prima prova di discesa femminile a Cortina 2026 si è fermata più volte per la nebbia, ma Federica Brignone ha mostrato di essere in forma. La gara è iniziata bene, poi è stata interrotta a lungo per una pausa di visibilità. Quando è ripresa, Brignone ha preso ritmo e ha dimostrato di saper affrontare i curvoni con sicurezza. La sua prestazione è stata tra le più convincenti del giorno, lasciando ben sperare per le prossime gare.

Prima prova della discesa libera femminile a Cortina 2026 condizionata dalla nebbia: Federica Brignone convince nei curvoni, lunga interruzione sull'Olympia delle Tofane. IN AGGIORNAMENTO. La mattinata si era aperta con grande attesa, soprattutto in casa Italia, per valutare le condizioni di Federica Brignone, chiamata a un test importante dopo il recente rientro in velocità. La prova, però, ha iniziato subito a mostrare tutte le difficoltà legate alle condizioni atmosferiche e alla tanta neve caduta nei giorni precedenti.

