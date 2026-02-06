Sci alpino – Prima prova discesa femminile a Cortina 2026 | Brignone convince si riparte dopo la nebbia

La prima prova di discesa femminile a Cortina 2026 si è svolta con molte difficoltà. La nebbia ha rallentato la gara e ha causato una lunga interruzione sull’Olympia delle Tofane. Federica Brignone ha mostrato sicurezza sui curvoni e si è piazzata tra le migliori. La giornata si è conclusa con più domande che risposte, ma la sciatrice italiana ha dimostrato di essere in forma.

Prima prova della discesa libera femminile a Cortina 2026 condizionata dalla nebbia: Federica Brignone convince nei curvoni, lunga interruzione sull'Olympia delle Tofane. SI RIPARTE DOPO LA NEBBIA. La mattinata si era aperta con grande attesa, soprattutto in casa Italia, per valutare le condizioni di Federica Brignone, chiamata a un test importante dopo il recente rientro in velocità. La prova, però, ha iniziato subito a mostrare tutte le difficoltà legate alle condizioni atmosferiche e alla tanta neve caduta nei giorni precedenti.

