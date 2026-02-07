Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Francesca Lollobrigida si regala un oro per il suo compleanno

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida ha fatto il regalo di compleanno a se stessa vincendo l’oro nei 3000 metri di pattinaggio su ghiaccio. È stata una giornata da ricordare per l’Italia, con anche medaglie di argento e bronzo di Franzoni e Paris nella discesa libera di Bormio. Gli azzurri continuano a salire sul podio, regalando emozioni e soddisfazioni agli sportivi italiani.

Continua la giornata magica per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: dopo l'argento e il bronzo di Franzoni e Paris nella discesa libera di Bormio, gli azzurri hanno completato il trittico di medaglie con l'oro conquistato da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio su.

