Francesca Lollobrigida chi è l' azzurra oro nel giorno del compleanno alle Olimpiadi Milano-Cortina | età altezza carriera vita privata

La campionessa italiana Francesca Lollobrigida ha fatto il suo debutto olimpico a Milano-Cortina, vincendo l’oro nei 3000 metri donne con un tempo di 3’54”28. La 27enne di Frascati ha superato tutte le avversarie e stabilito il record olimpico, regalando alla nazionale italiana una medaglia che mancava da tempo. La sua vittoria ha suscitato entusiasmo e sorpresa tra gli spettatori presenti e in tv.

Strepitosa Francesca Lollobrigida. L'azzurro di Frascati riesce ad ottenere il record olimpico nei 3000 donne con 3'54'28 e conquista la medaglia d'oro nel primo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Impegnata nell'ottava batteria contro la canadese Valerie Maltais, la pattinatrice romana è partita con grande aggressività facendo segnare il miglior tempo parziale dopo i primi 200 metri e proseguendo con una gestione perfetta delle energie. Un inizio fantastico per la pista lunga azzurra che festeggia un oro 20 anni dopo quelli raccolti da Enrico Fabris a Torino.

