Francesca Lollobrigida chi è il primo oro azzurro alle Olimpiadi di Milano Cortina

Francesca Lollobrigida ha portato a casa la prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua vittoria apre ufficialmente i giochi e dà il via alla competizione con un risultato importante per lo sport italiano.

(Adnkronos) – Francesca Lollobrigida regala all'Italia la prima medaglia d'oro nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L'azzurra del pattinaggio velocità trionfa nei 3000 metri con il tempo di 3'54"28, nuovo record olimpico. Lollobrigida è nata il 7 febbraio 1991 a Frascati, in provincia di Roma. È pronipote dell'attrice Gina Lollobrigida e vive tra Roma e.

Approfondimenti su Lollobrigida Olimpiadi

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida, dalle rotelle al ghiaccio per inseguire l'oro olimpico nel pattinaggio: Ho rischiato di smettere per un'infezione, ma sono ancora qui; Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice e campionessa mondiale alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Francesca Lollobrigida a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di pattinaggio di velocità; Che scuola ha fatto Francesca Lollobrigida, la pronipote di Gina.

Francesca Lollobrigida, chi è l'azzurra medaglia d'oro alle Olimpiadi Milano-Cortina: età, altezza, carriera, vita privataStrepitosa Francesca Lollobrigida. L'azzurro di Frascati riesce ad ottenere il record olimpico nei 3000 donne con 3’54’28 e conquista la medaglia d'oro nel primo giorno ... ilmattino.it

Chi è Francesca Lollobrigida. In gara 4 mesi dopo il parto, si definisce mamma atletaCampionessa del mondo in carica sui 5mila metri, è la prima italiana a salire su un podio olimpico nel pattinaggio di velocità ... quotidiano.net

Congratulazioni a Francesca Lollobrigida per l’oro olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, con record olimpico… nel giorno del suo compleanno! #ASRoma x.com

Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! È medaglia d’oro Trionfa alle Olimpiadi 2026 e scrive una pagina indimenticabile dello sport azzurro. facebook