Pattinaggio artistico Sara Conti-Niccolò Macii non parteciperanno agli Europei di Sheffield

Sara Conti e Niccolò Macii non prenderanno parte ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in programma a Sheffield dal 14 gennaio. La coppia italiana, infatti, ha deciso di non partecipare all'importante evento continentale. Questa assenza rappresenta un’assenza significativa nel panorama del pattinaggio artistico europeo.

Un forfait di rilievo. La coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii non prenderà parte ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico in partenza mercoledì 14 gennaio all’Utilita Arena di Sheffield, nel Regno Unito. Non c’è stato ancora un annuncio ufficiale da parte dei due diretti interessati. La notizia è però emersa attraverso il portale dell’International Skating Union relativo all’elenco degli iscritti alla rassegna continentale, in cui non compare più il nome degli azzurri. Ad oggi non sono note le motivazioni della rinuncia. Con tutta probabilità però nelle prossime ore si scopriranno i dettagli di quanto successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

