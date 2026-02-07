Quando si avvicina l’appuntamento con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, cresce anche il dilemma sul cibo non consumato. Le organizzazioni stanno cercando di capire come smaltirlo, evitando sprechi eccessivi. Finora, nessuna soluzione definitiva è stata trovata, ma l’obiettivo è ridurre al minimo gli scarti alimentari durante gli eventi. Si lavora per trovare modi pratici e veloci di gestire il cibo avanzato, senza che finisca in discarica.

Quando si parla di grandi eventi sportivi internazionali, l’attenzione si concentra spesso su infrastrutture, costi, impatto turistico e ritorno economico. Più raramente, però, il dibattito pubblico si sofferma sulla gestione del cibo. I Giochi olimpici e paralimpici invernali fanno eccezione, scegliendo di affrontare apertamente uno dei nodi più delicati dell’organizzazione di un mega-evento: lo spreco alimentare. Secondo quanto annunciato, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha siglato un accordo che punta a un obiettivo ambizioso e simbolicamente potente: riutilizzare il 100% del cibo non consumato all’interno delle venue olimpiche e paralimpiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: chi fine farà il cibo non consumato?

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi, i prezzi delle case a Cortina raggiungono livelli incredibili.

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bormio manca ancora la neve necessaria per le competizioni di sci, tra cui la discesa libera maschile.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta e medaglie degli italiani in gara: Franzoni e Paris per l’oroOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani il 7 febbraio: grandi ambizioni ... fanpage.it

Olimpiadi, un'apertura spettacolare tra Canova, design italiano e doppio braciere a Milano e CortinaMomento di forte intensità emotiva quando il coro di montagna di Cortina ha intonato l’Inno di Mameli in sincrono con l’esibizione di Laura Pausini a San Siro ... rainews.it

Un messaggio di protesta alle Olimpiadi di Milano Cortina L’atleta scrive con la sua urina sulla neve per protestare contro l’ICE di Trump facebook

Atmosfera magica a Monaco: l'Allianz Arena celebra le Olimpiadi di Milano-Cortina con il tricolore italiano #Corrieredellosport #Olimpiadi x.com