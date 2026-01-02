Manca un mese alle Olimpiadi e a Bormio non c'è neve | come si farà per le gare di sci di Milano-Cortina 2026

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bormio manca ancora la neve necessaria per le competizioni di sci, tra cui la discesa libera maschile. La situazione richiede interventi mirati per garantire lo svolgimento degli eventi programmati, sollevando questioni sulla gestione del patrimonio alpino e sulle strategie di adattamento alle condizioni climatiche incerte.

A un mese dall'inizio di Milano-Cortina 2026 a Bormio non c'è neve: qui si disputeranno gare importanti, come la discesa libera maschile. Ecco come verrà garantita la neve dal 6 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

