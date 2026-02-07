Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | chi è Michela Moioli la snowboarder che ha vinto tutto ma desiderosa di rivincita

Michela Moioli, la snowboarder che ha già vinto tutto, si prepara alla sfida olimpica di Milano-Cortina 2026. Dopo aver conquistato numerosi trionfi, la campionessa italiana non si accontenta e cerca ancora una rivincita. La sua determinazione è forte come sempre, e ora punta a lasciare il segno anche in questa occasione. La sua storia e il suo sogno olimpico sono al centro delle attese per le prossime settimane.

Milano, 22 gennaio 2026 – Aver vinto tutto, covando però il desiderio di rivincita. Quasi un ossimoro, ma è questo il caso di Michela Moioli. Tra le frecce principali dell’arco azzurro alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 c’è senza dubbio la  fortissima snowboarder, nata ad Alzano Lombardo nel 1995, che è la capitana di un gruppo sulla carta pronto a fare faville nella disciplina. L’azzurra arriva ai giochi col pieno di fiducia: meno di un anno fa ha infatti conquistato l’ oro ai Mondiali, ultimo grande titolo che mancava al suo infinito palmares. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Brignone e Goggia fino a Fontana: ecco tutti gli atleti lombardi L’altro più importante alloro era arrivato ai Giochi Invernali di Pyeongchang 2018. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

