Michela Moioli, la snowboarder che ha già vinto tutto, si prepara alla sfida olimpica di Milano-Cortina 2026. Dopo aver conquistato numerosi trionfi, la campionessa italiana non si accontenta e cerca ancora una rivincita. La sua determinazione è forte come sempre, e ora punta a lasciare il segno anche in questa occasione. La sua storia e il suo sogno olimpico sono al centro delle attese per le prossime settimane.

Milano, 22 gennaio 2026 – Aver vinto tutto, covando però il desiderio di rivincita. Quasi un ossimoro, ma è questo il caso di Michela Moioli. Tra le frecce principali dell’arco azzurro alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 c’è senza dubbio la fortissima snowboarder, nata ad Alzano Lombardo nel 1995, che è la capitana di un gruppo sulla carta pronto a fare faville nella disciplina. L’azzurra arriva ai giochi col pieno di fiducia: meno di un anno fa ha infatti conquistato l’ oro ai Mondiali, ultimo grande titolo che mancava al suo infinito palmares. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Brignone e Goggia fino a Fontana: ecco tutti gli atleti lombardi L’altro più importante alloro era arrivato ai Giochi Invernali di Pyeongchang 2018. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi è Michela Moioli, la snowboarder che ha vinto tutto ma desiderosa di rivincita

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Chloe Kim è una snowboarder statunitense nota per aver conquistato l’oro olimpico in giovane età.

Maurizio Bormolini si presenta come uno degli esordienti più interessanti dello snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Quali città ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026?; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO.

Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it

Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. fanpage.it

Inizio da sogno per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l'Italia Team arrivano subito due medaglie dalla “Stelvio” di Bormio facebook

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com