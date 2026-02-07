Maurizio Bormolini si presenta come uno degli esordienti più interessanti dello snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Non si accontenta di partecipare e punta a fare il suo grande colpo già alla prima esperienza olimpica. Il giovane atleta sa di avere le capacità per sorprendere, e intanto si prepara a scendere in pista con determinazione.

C’è chi alla prima Olimpiade punta a fare solo buona figura, ma c’è anche chi è consapevole di poter andare a segno al primo tentativo. Come nel caso di Maurizio Bormolini, lo snowboarder alpino di Tirano, classe 1994, che ai Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 farà il suo esordio in una kermesse a cinque cerchi partendo tra i principali favoriti per una medaglia. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Brignone e Goggia fino a Fontana: ecco tutti gli atleti lombardi Una prima volta olimpica che per Bormolini significa anche tentativo di rivalsa (così come sarà per la collega Michela Moioli ). Nel 2022 il lombardo è stato costretto a saltare i Giochi di Pechino dopo essersi infortunato gravemente al ginocchio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi è Maurizio Bormolini, lo snowboarder esordiente pronto già al grande colpo

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La Valtellina si prepara a un’altra grande sfida.

Chloe Kim è una snowboarder statunitense nota per aver conquistato l’oro olimpico in giovane età.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Road To Milano Cortina 2026 – Maurizio Bormolini – Snowboard

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO.

LIVE Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaLo sci alpino maschile ha aperto oggi il programma olimpico: a Bormio la discesa libera ha assegnato le prime tre medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026, dopo la meravigliosa cerimonia d'apertura ... corrieredellosport.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi è Maurizio Bormolini, lo snowboarder esordiente pronto già al grande colpoIl 31enne di Tirano, alla prima partecipazione ai Giochi, sarà tra i favoriti per l’oro. Nel 2022 un infortunio gli ha impedito di essere a Pechino: sulla pista amica di Livigno va a caccia dell’ultim ... ilgiorno.it

Inizio da sogno per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l'Italia Team arrivano subito due medaglie dalla “Stelvio” di Bormio facebook

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com