Chloe Kim chi è la snowboarder che non ha avuto paura di parlare dei suoi problemi di salute mentale e ora alle Olimpiadi di Milano Cortina vuole solo divertirsi!
Chloe Kim è una snowboarder statunitense nota per aver conquistato l’oro olimpico in giovane età. Nel corso della sua carriera, ha aperto un dialogo sui temi della salute mentale, condividendo le proprie esperienze. Dopo una pausa, è tornata alle competizioni con l’obiettivo di godersi il momento. Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Chloe si presenta con l’intento di divertirsi e continuare a rappresentare l’importanza del benessere psicologico nello sport.
Una delle atlete più attese alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è la snowboardista americana di origine coreana Chloe Kim, che torna alle gare dopo un periodo di stop, servito per prendersi cura della propria salute mentale. Bambina prodigio, ha iniziato a praticare questo sport all’età di 4 anni sulle montagne di San Gabriel, poco distante da Los Angeles dove è nata e cresciuta. L’anno seguente un allenatore, dopo averla vista in pista, l’ha invitata a unirsi alla squadra locale e a 6 anni è salita sul suo primo podio, vincendo tre medaglie di bronzo ai campionati nazionali della US Amateur Snowboarding Association. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
