Olimpiadi 2026 | JD Vance arriva al Cenacolo Vinciano a Milano

Il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato a Milano con la famiglia e si è diretto subito verso il Cenacolo Vinciano, in piazza Santa Maria delle Grazie. Ha visitato il famoso dipinto di Leonardo da Vinci, l’ultima cena di Gesù con gli apostoli. La visita fa pensare che l’attenzione internazionale sulle Olimpiadi del 2026 si faccia sentire anche in momenti come questo.

Il vice presidente degli Stati Uniti d'America JD Vance è arrivato con la famiglia in piazza Santa Maria delle Grazie a Milano per visitare il Cenacolo Vinciano, il capolavoro di Leonardo da Vinci raffigurante l'ultima cena di Gesù con gli apostoli. Per Vance, convertitosi al cattolicesimo nel 2019, visita alla basilica e un momento di preghiera: la navata centrale per l'occasione è stata completamente liberata dalle sedie fatta eccezione per cinque panche, mentre al centro della sala è stato posto un leggio con la Bibbia aperta.

