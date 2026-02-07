Olimpiadi Mattarella apre ufficialmente i Giochi Gli ultimi tedofori accendono i bracieri | Tomba e Compagnoni a Milano Goggia a Cortina – Le foto

Alle 20 di sera, davanti a 67mila persone a San Siro, si è aperta ufficialmente la cerimonia delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Mattarella ha dato il via, mentre gli ultimi tedofori, tra cui Tomba, Compagnoni e Goggia, hanno acceso i bracieri, segnando l’inizio di una manifestazione che ha portato in scena uno spettacolo di danza, musica e performance. La platea ha visto un record di pubblico per i Giochi Invernali.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è iniziata puntuale alle 20. Davanti ai 67mila spettatori di San Siro – tutto esaurito e nuovo record di pubblico per i Giochi Invernali – è andato in scena uno spettacolo di danza, musica e performance. Tanti gli artisti, italiani ed internazionali, che hanno animato la cerimonia di inaugurazione. Dall’inno nazionale cantato da Laura Pausini alla poesia di Gianni Rodari contro la guerra recitata da Ghali, fino all’omaggio alla canzone italiana più famosa del mondo (tanto da essere evocato col suo ritornello, Volare, su un gobbo che ha fatto impazzire i social) con Mariah Carey, l’artista femminile più venduta di sempre con oltre 200 milioni di album.🔗 Leggi su Open.online

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa da poco, con Tomba, Compagnoni e Goggia che hanno acceso i bracieri.

Questa sera Milano ha acceso i riflettori sulle Olimpiadi Invernali 2026.

