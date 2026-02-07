Olimpiadi 2026 le gaffe di Rai 1 alla cerimonia d’apertura | Buona sera dalla Stadio Olimpico

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026, il telecronista di Rai 1, Paolo Petrecca, ha commesso due gaffe che hanno fatto discutere il web. La prima, più evidente, è stata quando ha salutato il pubblico con un “Buona sera dalla Stadio Olimpico”, anche se l’evento si svolgeva al Milan, in un’altra città. La scena ha suscitato molte reazioni sui social, con gli utenti che hanno preso di mira l’errore e le parole del commentatore. La diretta ha così fatto parlare più per le imprecisioni che

Paolo Petrecca ha fatto tanto parlare il web. A distanza di pochi istanti il telecronista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 ha fatto ben due gaffe Una cerimonia d'apertura all'insegna di gaffe. Proprio ieri sera a Milano si è tenuta l'inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un evento sotto gli occhi di tutti, sia presenti allo stadio di San Siro sia a casa incollati ai piccoli schermi. Sicuramente chi seguiva la diretta tv in onda su Rai 1 non ha potuto non notare le innumerevoli gaffe della voce Rai, Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport che nel giro di poche battute ha fatto chiacchierare facilmente il web.

