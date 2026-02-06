Laura Pausini l’Inno di Mameli divide gli italiani sui social | Versione sontuosa anzi no ha rovinato Fratelli d’Italia

La nuova interpretazione di Laura Pausini dell’Inno di Mameli ha scatenato un acceso dibattito sui social. Alcuni la definiscono “spettacolare”, altri invece la criticano duramente, accusandola di aver rovinato il senso dell’inno nazionale. La cantante di Solarolo si è esibita in una versione che molti hanno trovato sontuosa, mentre altri hanno commentato che ha stravolto il significato originale. La polemica si accende anche sui confronti con Mariah Carey, con i sostenitori che difendono l’orgoglio italiano e i detrattori

