Laura Pausini l’Inno di Mameli divide gli italiani sui social | Versione sontuosa anzi no ha rovinato Fratelli d’Italia
La nuova interpretazione di Laura Pausini dell’Inno di Mameli ha scatenato un acceso dibattito sui social. Alcuni la definiscono “spettacolare”, altri invece la criticano duramente, accusandola di aver rovinato il senso dell’inno nazionale. La cantante di Solarolo si è esibita in una versione che molti hanno trovato sontuosa, mentre altri hanno commentato che ha stravolto il significato originale. La polemica si accende anche sui confronti con Mariah Carey, con i sostenitori che difendono l’orgoglio italiano e i detrattori
Milano – “Interpretazione spettacolare”. Patriottismo: “Mano sul cuore”. L’orgoglio di Solarolo contro la diva americana: “Si è mangiata Mariah Carey”. “Superba”. “Sontuosa”. “Immensa”. “ Goat ”, inteso come la migliore di tutti i tempi (great of all times). “Regina”. O forse no. “Ha quella rara capacità che appartiene solo a lei di rovinare ogni cover e di far sembrare ‘la Solitudine’ anche l'inno d'Italia”. Interrogativo: “Ha preso qualche stecca?”. Giudizio caustico: “Versione disneyana di Mameli”. E di greve in peggio. “Ha umiliato l’Inno”. “Coro di montagna”. Fratelli e sorelle d’Italia non hanno neppure aspettato l’Italia chiamò per iniziare il duello su Laura Pausini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta “Volare” e Laura Pausini l’Inno di Mameli (negato a Ghali)
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà allo Stadio di San Siro.
“Laura Pausini canta l’Inno all’inaugurazione delle Olimpiadi? Non potete capire i fan di Mameli, sono già sul piede di guerra!”: l’ironia di Fiorello
A poche ore dall’inizio della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i fan di Mameli sono già in fermento.
Laura Pausini in Armani alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: l'abito d'alta moda con perle luminose per l'Inno NazionaleLaura Pausini ci condivide il suo primo ricordo-incontro con Giorgio Armani in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026. Per l'occasione ha indossato una sua creazione d'alt ... vogue.it
Milano Cortina 2026, risuona a San Siro l’inno nazionale interpretato da PausiniLa cantautrice Laura Pausini interpreta l’inno nazionale di Goffredo Mameli di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Cio e al pubblico dello stadio Giuseppe ... rainews.it
La stima di Laura Pausini verso Achille Lauro #achillelauro #LauraPausini facebook
Dall'arrivo del presidente della Repubblica all'inno cantato da Laura Pausini passando per Ghali e l'omaggio ad Armani x.com
