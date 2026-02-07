USIGRai boccia la telecronaca di Petrecca | Che figuraccia completamente inadatto Sua iniziativa fallimentare

Dopo le polemiche sui social, arriva il commento ufficiale di USIGRai. L’associazione critica duramente la telecronaca di Petrecca, definendola una “figuraccia” e un’iniziativa fallimentare. La Rai ha scelto di non difendere il commento e di mettere in discussione la sua competenza. La vicenda si è subito fatta notare, con molti spettatori che hanno commentato negativamente sui social network.

Dopo le critiche piovute sui social per il modo in cui è stata gestita la telecronaca della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina 2026, arriva anche il comunicato di USIGRai. Paolo Petrecca? "Figuraccia" e "iniziativa fallimentare".

