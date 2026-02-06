Olimpiadi Milano Cortina al via | oggi la cerimonia di apertura a San Siro

Questa mattina a San Siro si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’evento è iniziato puntuale, con migliaia di persone che assistono all’ingresso delle squadre e ai primi spettacoli. La città si prepara a vivere settimane di sport, con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a sfidarsi sulle piste e sui ghiacci.

I giochi invernali tornano in Italia per la terza volta nella storia, due le città ospitanti: tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano I giochi olimpici prenderanno ufficialmente il via il 6 febbraio (anche se alcune gare preliminari sono iniziate prima) per concludersi il 22 dello stesso mese. Gli atleti in gara sono 3.500, provenienti da 93 Paesi. Gli italiani sono 196, 103 uomini e 93 donne. Quattro i portabandiera: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. L’Italia non ospitava le Olimpiadi Invernali dal 2006 quando toccò a Torino. Cortina, invece, torna protagonista dopo 1956, quando ospitò le prime Olimpiadi invernali mai trasmesse in tv.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Milano e Cortina si preparano all’inizio delle Olimpiadi.

Oggi Milano si accende con grande entusiasmo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Olimpiadi Milano - Cortina 2026, presentata a San Siro Cerimonia di inaugurazione

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, gli azzurri regalano a Mattarella la giacca dei Giochi. FOTO; Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Olimpiadi Milano Cortina 2026, oggi in diretta | Mattarella ai Capi di Stato: I valori dello sport ispirino anche chi governa. Nicoletta Manni porta la fiaccola in Duomo; Olimpiadi Milano Cortina, la nostra guida con tutti gli eventi aperti al pubblico e le mostre più belle da vedere.

Olimpiadi Milano Cortina, la nostra guida con tutti gli eventi aperti al pubblico e le mostre più belle da vedereMostre, installazioni e spettacoli legati ai Giochi Olimpici Invernali 2026: un viaggio culturale tra Lombardia, Veneto e Trentino ... ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi di Milano Cortina al via, giudici doppiopesisti, spauracchio Brigate Rosse e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataDalle divise da lavoro alle giacche militari per la Legione straniera francese. La prima vittoria con Zeno Colò alle Olimpiadi di Oslo. Poi il trionfo di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Così una ... today.it

Il rapper svela su Instagram i retroscena della sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, il programma delle gare di oggi #SkySport #MilanoCortina2026 x.com