Nella discesa libera di Bormio gli azzurri portano a casa due medaglie. Franzoni conquista l’argento, Paris si prende il bronzo. L’oro va a Von Allmen. Subito in corsa i big della disciplina, pronti a regalare emozioni e medaglie agli italiani.

La gara si è conclusa lo svizzero Von Allmen è campione olimpico di discesa libera. Argento per Giovanni Franzoni e bronzo per Dominik Paris Esultanza dei due azzurri a fine gara. Franzoni spiega: «Non me lo sarei mai immaginato». Anche Paris pazzo di gioia: Pazzesco, ho provato così tante volte, forse quest'anno sono cresciuto in stagione. Una cosa bellissima essere riuscito a fare una grande prova su questa pista difficile. Bellissimo essere sul podio con Giovanni». Gli mancava solo la medaglia olimpica. Dominik Paris sciatore che in libera ha vinto praticamente quasi tutto potrebbe aggiudicarsi anche l'unico podio che gli mancava, quello olimpico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Doppietta azzurra da sogno nella discesa libera di Bormio: argento per Franzoni, Paris di bronzo. Oro a Von Allmen

Questa mattina a Bormio si sono svolti i primi posti della discesa libera maschile.

L’Italia inizia le Olimpiadi con due medaglie nella discesa libera maschile a Bormio.

