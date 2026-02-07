Olimpiadi Giovanni Franzoni è d’argento al suo esordio

Brescia conquista un argento alle Olimpiadi. Giovanni Franzoni sale sul podio nella discesa libera maschile, regalando una medaglia importante allo sci italiano. È il suo esordio olimpico e già dimostra di avere le carte in regola per grandi cose. La sua gara ha emozionato il pubblico e fatto felice il territorio bresciano.

Brescia sale sul podio olimpico e lo fa nel modo più prestigioso possibile. Nella discesa libera maschile dei Giochi di Milano Cortina, Giovanni Franzoni conquista una splendida medaglia d’argento, firmando una delle imprese più belle dello sci azzurro recente e regalando al territorio bresciano.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

