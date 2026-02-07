Olimpiadi Giovanni Franzoni è d’argento al suo esordio

Brescia conquista un argento alle Olimpiadi. Giovanni Franzoni sale sul podio nella discesa libera maschile, regalando una medaglia importante allo sci italiano. È il suo esordio olimpico e già dimostra di avere le carte in regola per grandi cose. La sua gara ha emozionato il pubblico e fatto felice il territorio bresciano.

Brescia sale sul podio olimpico e lo fa nel modo più prestigioso possibile. Nella discesa libera maschile dei Giochi di Milano Cortina, Giovanni Franzoni conquista una splendida medaglia d’argento, firmando una delle imprese più belle dello sci azzurro recente e regalando al territorio bresciano.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina

L’Italia conquista subito le sue prime medaglie ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Oggi a Bormio si sono disputate le prove di discesa libera per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Giovanni Franzoni a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare veloci di sci alpino maschile; Kobe Bryant, surf e Sinner: tutto su Franzoni, l'uomo che può riportare l'Italia dove solo Zeno Colò...; Giovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia…; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare.

Milano-Cortina 2026, doppio podio in discesa: Franzoni d'argento, Paris è bronzoLo svizzero von Allmen fa la differenza nella parte centrale e conquista il primo titolo olimpico, ma l'Italia festeggia due medaglie. Odermatt quarto ... sportmediaset.mediaset.it

Giovanni Franzoni, chi è lo sciatore italiano argento olimpico. Età, carriera, l'amicizia con Sinner e Tomba, la dedica a FranzosoGiovanni Franzoni, sei un mito. Il velocista italiano vince la medaglia d'argento olimpica nella discesa libera maschile di Bormio e trova il suo primo successo a ... ilmattino.it

L’Italia ha vinto una medaglia d’argento e una di bronzo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, grazie al secondo e terzo posto di Giovanni Franzoni e Dominik Paris nella discesa libera maschile. Sono le prime due medaglie dell’Italia a queste Olimpiadi: facebook

Doppia medaglia Italia: Franzoni e Paris sul podio A Bormio la discesa libera assegna le prime tre medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026, trionfa l'Italia che conquista due medaglie: argento per Giovanni Franzoni e bronzo per Dominik Paris #Corri x.com