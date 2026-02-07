Olimpiadi 2026 discesa libera a Bormio | Franzoni argento e Paris bronzo – La diretta

Oggi a Bormio si sono disputate le prove di discesa libera per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli atleti italiani sono saliti sul podio: Franzoni ha conquistato l’argento, mentre Paris si è preso il bronzo. È stata una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni per lo sport italiano.

Giornata di possibili medaglie per gli atleti azzurri, protagonisti delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Questa mattina occhi puntati su Dominik Paris e Giovanni Franzoni nella discesa libera maschile, in corso a Bormio. Impegnati nella stessa specialità anche Florian Schieder e Mattia Casse. Nel pomeriggio, invece, tocca a Francesca Lollobrigida, pronta a dare spettacolo al Milano Speed Skating Stadium nei 3000 metri femminili di pattinaggio di velocità. IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI 7 FEBBRAIO HERE WE GO!? Ready for the emotions?? Watch the Winter Olympics here: https:t.coOomdvL8iEb #MilanoCortina2026 #Olympics pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, discesa libera a Bormio: Franzoni argento e Paris bronzo – La diretta

