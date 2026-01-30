milano cortina 2026 meloni presente alla cerimonia di apertura delle olimpiadi

Questa sera, alle 20, la Premier Meloni partecipa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro. La presidente del Consiglio si presenta all’evento con la bandiera italiana, pronta a dare il via ufficiale a questa grande manifestazione sportiva. Centinaia di spettatori si radunano fuori dallo stadio, mentre le luci si accendono per il taglio del nastro. La cerimonia promette spettacoli e momenti emozionanti, con Meloni presente tra le autorità e gli atleti.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, venerdì 6 febbraio alle ore 20 allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro, a Milano. Con la Presidente del Consiglio ci sarà anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, la cui presenza al grande evento era stata già annunciata.

Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

Il tenore Andrea Bocelli si esibirà il 6 febbraio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, nello stadio San Siro.

