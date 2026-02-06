Cerimonia di apertura Olimpiadi 2026 le autorità in tribuna – Tutte le foto

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivati numerosi rappresentanti delle autorità. Dal presidente Sergio Mattarella al vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, fino alla principessa Anna d’Inghilterra, tutti si sono riuniti per dare il via ufficiale ai Giochi. La piazza era piena di emozione e attesa, con le tribune piene di ospiti e ospiti di rilievo.

Tante le autorità in tribuna alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al vicepresidente Usa JD Vance, alla principessa Anna d'Inghilterra. Ecco tutte le foto. È iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In un San Siro interamente sold out, l'evento si è aperto con un tributo alla bellezza italiana e allo scultore Antonio Canova, seguito dalla performance di Matilda De Angelis, direttrice d'orchestra.

