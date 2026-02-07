Olimpiadi Ghali sale sul palco ma è polemica furiosa Terremoto contro la Rai

La presenza di Ghali durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha acceso una polemica furiosa. Il rapper è salito sul palco, ma subito sono scattate le critiche e le reazioni dure. Intanto, la Rai si trova nel mezzo di un terremoto mediatico, tra accuse e contestazioni che non accennano a placarsi. La situazione si fa sempre più tesa, trasformando un evento che doveva essere di festa in un vero e proprio caso pubblico.

Il palcoscenico dei Giochi di Milano Cortina 2026 si conferma un terreno minato per la Rai, trasformando una celebrazione sportiva in un acceso caso diplomatico e mediatico. Al centro della tempesta c’è la performance di Ghali, il rapper milanese che durante la cerimonia inaugurale di venerdì 6 febbraio ha recitato “Promemoria”, l’iconica poesia di Gianni Rodari. Un messaggio di pace universale che, tuttavia, ha scatenato una pioggia di critiche sui social, non per il contenuto, ma per il trattamento riservato all’artista dalla tv di Stato. Gli utenti hanno denunciato un vero e proprio oscuramento della performance: nessun primo piano e, soprattutto, il totale silenzio della telecronaca, che non avrebbe mai citato il nome dell’artista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Olimpiadi, Ghali sale sul palco ma è polemica furiosa. Terremoto contro la Rai Approfondimenti su Milano Cortina 2026 “Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul palco”. Polemica sul ministro Abodi: “Censura preventiva” Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul genocidio di Gaza, suscitando polemiche e discussioni sulla censura preventiva. Anche Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi: sarà sul palco in una "veste inedita" Ghali sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, le tappe della fiamma olimpica in città | Folla a San Siro, gli antagonisti si disperdono. Ma sale l'allerta per il corteo di domani; Ghali contro la cerimonia delle Olimpiadi: Non posso cantare l'Inno d'Italia né esprimere un mio pensiero; Ghali: So che un mio pensiero non può essere espresso, so anche che un mio silenzio fa rumore; Olimpiadi, Ghali: Alla cerimonia non potrò cantare l'inno, l'arabo era di troppo. È tutto un gran teatro. Olimpiadi, il caso Ghali oscurato: polemiche dopo la cerimonia di apertura, sui social accuse alla Rai di TeleMeloni – VIDEOGhali al centro delle polemiche dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: assenza di primi piani, mancata citazione in telecronaca e accuse di censura alla Rai. gay.it Olimpiadi 2026, esplode il caso Ghali: mai inquadrato durante la direttaDiventa un caso la mancata presentazione di Ghali durante la diretta tv della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Molte persone sui ... lapresse.it È scandaloso il modo in cui ieri sera Telemeloni ha trattato Ghali, durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. In tre minuti di performance, sulle parole di quel gioiellino di pace che è “Promemoria” di Gianni Rodari, Ghali non è MAI stato letteralmente nom facebook «Promemoria» di Gianni Rodari, la poesia letta da Ghali all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali x.com

